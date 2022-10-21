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Форвард «Динамо» Джиошвили о 5+4 в 21 матче: «Звездой себя не чувствую. Просто стараюсь работать»

Максим Джиошвили высказался о своей результативности. В 21 матче Фонбет Чемпионата КХЛ форвард «Динамо» набрал 9 (5+4) очков.

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