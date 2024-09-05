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Почему русских солдат одевали в самую "похабную" форму: Спецкор рассказал о картонных сапогах и шапках из "мерлушки"

Почему русских солдат одевали в самую "похабную" форму: Спецкор рассказал о картонных сапогах и шапках из "мерлушки"

Viktor Pogontsev/Russian Look/Globallookpress 2 сентября по обвинению во взяточничестве был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Круговая порука безмозглых руководителей расплодилась. Армия нас защищает, а не ваши пустые бумажки, что пишете. А живые деньги распилили между собой. Как бы было хорошо чтобы ребятки нас защищали, а им отписали ждите ответа
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5 час.
Владимир Алтайцев
Больше  всего  нелепо выглядит парадная форма со стоячим воротником. Он  натирает шею, на  него  обязательно  нужно  подворотничок. Зачем  тащить  из 19-го века  форму в век  21?  дебилизм.
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5 час.
Александр Батт
Все вооружение и амуниция должны производиться только на государственных предприятиях.
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