Почему русских солдат одевали в самую "похабную" форму: Спецкор рассказал о картонных сапогах и шапках из "мерлушки"

Viktor Pogontsev/Russian Look/Globallookpress 2 сентября по обвинению во взяточничестве был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов.
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