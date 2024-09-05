Почему русских солдат одевали в самую "похабную" форму: Спецкор рассказал о картонных сапогах и шапках из "мерлушки"

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Круговая порука безмозглых руководителей расплодилась. Армия нас защищает, а не ваши пустые бумажки, что пишете. А живые деньги распилили между собой. Как бы было хорошо чтобы ребятки нас защищали, а им отписали ждите ответа