7 ошибок при выборе и хранении арбуза, которые вызывают проблемы с желудком

Арбуз, состоящий почти на 90% из воды, часто воспринимается как безопасный и полезный продукт. Однако нарушение простых правил выбора, обработки и хранения этого фрукта может привести к серьёзным проблемам с желудком.
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