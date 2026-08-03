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FiNE NEWS

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7 ошибок при выборе и хранении арбуза, которые вызывают проблемы с желудком

Арбуз, состоящий почти на 90% из воды, часто воспринимается как безопасный и полезный продукт. Однако нарушение простых правил выбора, обработки и хранения этого фрукта может привести к серьёзным проблемам с желудком.

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