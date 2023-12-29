Кабмин собирается на последнее в этом году заседание

В конце года правительство проведет последнее заседание. Оно начнется в 09:00, и на повестке дня всего 4 вопроса: Проект решения об изменении некоторых постановлений правительства (реализация таможенной политики на 2024 год) (единый номер 1161/MF/2023) Проект решения об установлении временного моратория на прием сотрудников бюджетной сферы на зарегистрированные вакантные должности (единый .