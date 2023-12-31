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Гвардиола о возможном судебном иске профсоюза из-за перегрузки календаря: «Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей»

Гвардиола о возможном судебном иске профсоюза из-за перегрузки календаря: «Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей»

Главный тренер «Манчестер Сити» вернулся к этой теме после победы над «Шеффилдом» (2:0) в 20-м туре АПЛ.

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