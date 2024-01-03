Собственник земли в Тихих зорях Красноярска хочет уплотнить застройку

АО «Красноярский ДОК» обратилось в мэрию, чтобы решить вопрос с плотностью застройки в Тихих зорях. Предприятие давно остановило производство и теперь постепенно отдает свои территории под возведение жилых домов.
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