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Авторадио

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США ввели санкции против военного атташе Кубы в России

Власти США внесли в санкционные списки по Кубе пять юридических и восемь физических лиц. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.

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