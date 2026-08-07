США ввели санкции против военного атташе Кубы в России

Власти США внесли в санкционные списки по Кубе пять юридических и восемь физических лиц. Такие данные опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии