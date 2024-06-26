WSJ: США вводят более мягкие санкции из-за риска роста цен на нефть

Администрация президента США Джо Байдена пытается сохранить стабильные цены на нефть в преддверии выборов, что в итоге сделало санкционную политику в отношении России, Венесуэлы и Ирана более мягкой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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