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WSJ: США вводят более мягкие санкции из-за риска роста цен на нефть

WSJ: США вводят более мягкие санкции из-за риска роста цен на нефть

Администрация президента США Джо Байдена пытается сохранить стабильные цены на нефть в преддверии выборов, что в итоге сделало санкционную политику в отношении России, Венесуэлы и Ирана более мягкой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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