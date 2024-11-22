Житель Симферополя заключён под стражу за семь афер с недвижимостью стоимостью более 10 млн рублей

Житель Симферополя заключён под стражу за семь афер с недвижимостью стоимостью более 10 млн рублейПредварительно установлено, что мужчина, используя поддельные документы, переоформил шесть чужих квартир и домов, а также один земельный участок, принадлежавшие жителям республики, на подставных лиц.
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