23 октября в городе ожидается около ноля градусов и осадки в виде мокрого снега Власти Барнаула приняли решение не проводить общегородской субботник, который был намечен на пятницу, 23 октября, сообщает мэрия.
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