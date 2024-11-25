Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 40% с 2016 года

Согласно заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на X Всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 года благодаря реализации государственной стратегии.