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Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 40% с 2016 года

Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 40% с 2016 года

Согласно заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на X Всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 года благодаря реализации государственной стратегии.

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