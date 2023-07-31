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Сергей Чепик: «Рылов набирает форму, но это не так просто. Ситуация была сложной»

«Я виделся с Женей на сборе и вне него. Осторожно обращаюсь со спортсменами и если вижу, что спортсмен закрыт по какой‑то причине, тренер при этом не обращается.

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