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Радость дорожает. Цены на тюльпаны почти догнали цену на "королеву цветов"

Радость дорожает. Цены на тюльпаны почти догнали цену на "королеву цветов"

Букет весенних цветов на 8 марта будет стоить на 25% дороже, чем в прошлом году. Причиной повышения цен называют неурожай луковиц в Нидерландах.

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