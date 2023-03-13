Нью Информ

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Картина «Все везде и сразу» получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Картина «Все везде и сразу» получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Комедийный фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана был признан лучшим на 95-й церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе.

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