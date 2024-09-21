Концерт Гребенщикова* в Ницце отменили из-за проблем со здоровьем

Концерт музыканта Бориса Гребенщикова* в Ницце отменен из-за проблем со здоровьем. Организаторы Best Events Europe официально объявили об этом, отметив, что состояние артиста не позволяет провести запланированное выступление.
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