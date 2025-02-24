Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 24 февраля по 2 марта

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Будьте осторожны фото: Midjorney/ParentsХорошая новость — ретроградный Марс закончился! Более того, ближайшие две недели, пока в силу не вступит всеми «любимый» Меркурий, ни одна планета не находится в ретрограде, а значит, можно ненадолго расслабиться.

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