Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 24 февраля по 2 марта

Будьте осторожны фото: Midjorney/ParentsХорошая новость — ретроградный Марс закончился! Более того, ближайшие две недели, пока в силу не вступит всеми «любимый» Меркурий, ни одна планета не находится в ретрограде, а значит, можно ненадолго расслабиться.