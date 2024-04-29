Источник: «Спартак» не рассматривает Слишковича как кандидата на пост главного тренера на постоянной основе

Владимир Слишкович, вероятнее всего, не избавится от приставки и.о. тренера «Спартака». Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича на должность постоянного тренера красно-белых, сообщает неназванный источник в клубе.