Brent пробует восстановиться

Brent пробует восстановитьсяУтром во вторник нефть марки Brent восстановилась до $61,5/барр. Днем ранее котировки еще раз пощупали уровень поддержки на $58,7/барр (минимум апреля) и сейчас пробуют пойти наверх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии