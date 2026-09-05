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Водила

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От Лады Весты к Tenet T7: личный опыт смены автомобиля спустя семь лет

От Лады Весты к Tenet T7: личный опыт смены автомобиля спустя семь лет

Автомобильный рынок в 2026 году продолжает удивлять переменами. Среди бестселлеров по-прежнему фигурируют Лада Веста и относительно новый для нашего рынка кроссовер Tenet T7.

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