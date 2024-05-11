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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наггетс» перед 3-м матчем показали игрокам видео с выступлениями экспертов, которые говорили об отсутствии у команды шансов против «Вулвз»

«Мы смонтировали видео, на котором все эксперты этой страны говорили, что серия завершена, с «Наггетс» покончено, это конец.

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