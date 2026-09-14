Удерзо продал обложку "Астерикса" за рекордные €1,47 млн

На аукционе в Льеже обложка комикса «Астерикс в Британии» работы Альбера Удерзо была продана за €1,47 млн, что стало мировым рекордом для его произведений.
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