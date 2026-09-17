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Царьград

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Секретные папки летели за борт: кто и зачем сбил вертолет Генштаба в Грозном 25 лет назад

Секретные папки летели за борт: кто и зачем сбил вертолет Генштаба в Грозном 25 лет назад

17 сентября 2001 года над Грозным чеченские боевики сбили вертолёт Ми-8 с комиссией Генерального штаба на борту - погибли два генерала и восемь полковников.

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