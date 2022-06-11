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Украина уверена, что смертным приговором наемникам в ДНР Россия «поднимает ставки» на переговорах

Украина уверена, что смертным приговором наемникам в ДНР Россия «поднимает ставки» на переговорах

Украинские власти намерены координировать свои дальнейшие действия в этом вопросе с иностранными партнерами.

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