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В селе Карлушка крупный пожар охватил гараж, автомобиль и кровлю дома

В селе Карлушка крупный пожар охватил гараж, автомобиль и кровлю дома

Площадь пожара составила около 180 квадратных метров В селе Карлушка Майминского района днем 19 сентября произошел крупный пожар.

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