Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 августа 2024 года: Когда ВСУ ждет позорное бегство и почему даже Британия хоронит режим Зеленского

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Комментарии
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Victor L
Это какому , на хрен, Западу отойдёт часть российской Украины? Мои родственники и отец кровью и отвагой своей закрепили эти земли за Россией.
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21 час.

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