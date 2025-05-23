Шэй Гилджес-Александер расписался на лбу фаната

Перед 2-м матчем серии против «Миннесоты» молодой фанат «Оклахомы» попросил кумира расписаться на своем лбу, лидер «Тандер» не стал отказывать.
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