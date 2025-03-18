TAJ: планеты с плотной атмосферой расщепляют лучи черных дыр, образуя озон

Британские ученые из Дартмутского колледжа и Эксетерского университета обнаружили, что ультрафиолетовое излучение активных галактических ядер (АГЯ) — сверхмассивных черных дыр в центрах галактик — может оказывать неожиданное положительное влияние на жизнь.