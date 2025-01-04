Guardian: Ливельсбергер и Джаббар служили на одной военной базе

Подорвавший автомобиль Tesla у башни новоизбранного президента США Дональда Трампа отставной военный Мэтью Ливельсбергер и въехавший в толпу людей в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар служили на одной военной базе.
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