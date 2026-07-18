"Интерфакс": власти ДР Конго сообщили о 874 летальных исходах лихорадки Эбола

Количество летальных исходов лихорадки Эбола в ходе нынешней вспышки этого вируса в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 874 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление властей страны.
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