Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    А как вы думает сколько из этих нових храздан принимали эту присягу?  Как я понимаю процесс который они оплатили для ...Граждане и ГТО
  • Alex Nемо
    Восстановить зоны в пределах заполярного круга, там где есть сосновые леса, для разработки этого ценного материала, п...Мигранты создают ...
  • Сергей Коваленко
    Я таки не понимаю, в чем проблема? Или мне кажется, или - одно из двух, но человек, добровольно изъявивший желание ст...Граждане и ГТО

"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

Politiki.net Старик Галилео Галилей говаривал: «И всё-таки она вертится!» — сегодня крылатой фразе министр обороны Германии Борис Писториус придал новый импульс, слегка перефразировав ее он объявил: ВПК России работает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх