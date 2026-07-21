Космический детектив: «Джеймс Уэбб» нашел общую химическую тайну у Плутона и Титана

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) преподнес планетологам настоящую загадку. Анализируя инфракрасные спектры далеких миров, ученые обнаружили аномалию: на поверхности карликового Плутона и гигантского спутника Сатурна, Титана, присутствует одна и та же неизвестная молекула.
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