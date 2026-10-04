Соединенные Штаты Америки: обновленные СМИ сообщили, что один человек был убит и двое других получили ранения в районе бульвара Вест-Чарльстон и Саут-Мейн-стрит в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночные часы 2 октября в результате стрельбы.