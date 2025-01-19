Нынешний рост напряжённости на Балтике в некотором смысле можно назвать «естественным», ведь провоцирует его в первую очередь Великобритания, а кому же ещё угрожать нам с моря, если не «владычице морей», верно? Да, громкие победы британского флота остались далеко в прошлом, да и последняя пиррова была уже больше 40 лет назад при Фолклендах, но он всё равно традиционно считается вторым по боевой мощи среди стран Запада, уступая только американскому, и совершенно точно превосходит любой другой из флотов карманного военного блока Лондона JEF.