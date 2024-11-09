Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали совместные действия по уничтожению наземных целей в сирийской провинции Алеппо

Летчики двух стран уничтожили наземные объекты условного противника авиационными ракетами С-8, отработали полеты на предельно малых высотах – около 30 метров, а также действия в составе совместных ударных групп при маневрировании и заходах на цели.
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