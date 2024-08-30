«Просьба закрыть окна и двери»: российские военные нанесли удар по объектам в Сумах Российские военные нанесли удар по объектам в Сумах.
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«Просьба закрыть окна и двери»: российские военные нанесли удар по объектам в Сумах Российские военные нанесли удар по объектам в Сумах.
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