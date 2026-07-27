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RT Russia

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Блогер КиберДед: увольнение за слив данных компании ИИ обоснованно

Блогер КиберДед: увольнение за слив данных компании ИИ обоснованно

Подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович (блогер КиберДед) в беседе с RT заявил, что увольнение ГК «ЭнергоПроф» Екатерины Ремизовой за загрузку закрытой информации в ИИ-бот обоснованно и суд в данном случае занял правильную позицию.

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