Блогер КиберДед: увольнение за слив данных компании ИИ обоснованно

Подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович (блогер КиберДед) в беседе с RT заявил, что увольнение ГК «ЭнергоПроф» Екатерины Ремизовой за загрузку закрытой информации в ИИ-бот обоснованно и суд в данном случае занял правильную позицию.