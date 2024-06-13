Посмотрела на маму и улыбнулась ей в последний раз: дочь Заворотнюк Милу засняли наблюдающей за Настей на прощаниях

День прощальной церемонии актрисы Анастасии Заворотнюк стал очень тяжелым днем для всей страны. Актрису почитали, ей желали выздоровления, а ее уход стал большим ударом для народа, несмотря на то, что еще 5 лет публике объявили о тяжелом заболевании знаменитости.