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Спорт Уик-Энд

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Защитник «Зенита» Дивеев - о победе над «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Дивеев - о победе над «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что гордится командой после матча против «Краснодара». Встреча 10‑го тура Альфа‑Банк РПЛ завершилась победой «Зенита» в Краснодаре со счетом 3:2.

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