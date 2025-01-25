Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Изюм в плов ? Это уже какая то кутья с мясом , а не плов .Плов на сковороде...
  • Roman Resser
    Ну, хоть кто-то подсказал... а то я "оливье" ел целиком. Теперь буду выбирать ингредиенты по времени. Правда, с пельм...Сколько переварив...
  • Рамиль Кавеев
    а я и говорю- левая ссылка, вот и вся публикация жаль, что здесь модеров нетуКак сделать борщ ...

Мясо по-французски делаем не поштучно, а сразу противнем. Вкусно и быстро

Мясо по-французски делаем не поштучно, а сразу противнем. Вкусно и быстро

Кефир отлично подходит для маринования куриной грудки, делая ее особенно нежной и сочной. Но чтобы превратить обычное блюдо в настоящее кулинарное наслаждение, стоит запечь курицу в духовке на картофельной подушке.

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