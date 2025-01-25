Мясо по-французски делаем не поштучно, а сразу противнем. Вкусно и быстро

Кефир отлично подходит для маринования куриной грудки, делая ее особенно нежной и сочной. Но чтобы превратить обычное блюдо в настоящее кулинарное наслаждение, стоит запечь курицу в духовке на картофельной подушке.
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