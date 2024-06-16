Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО

И отстаивать интересы, несмотря на новые витки эскалации Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину о том, что Россия намерена добиваться своих целей в специальной военной операции на Украине всеми возможными средствами.