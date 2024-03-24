Угроза новой войны Армении и Азербайджана

Баку и Ереван стремительно приближаются к военному конфликту, формальной причиной которого может стать принадлежность нескольких сел на армянской территории, которые Азербайджан считает своимиСЕРГЕЙКАРПУХИН/ТАСС Зря Никол Пашинян понадеялся на Франциючитайте на monocle.