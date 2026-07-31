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«Если что, я не беременна!»: Анна Хилькевич сделала необычный подарок супругу на день рождения

«Если что, я не беременна!»: Анна Хилькевич сделала необычный подарок супругу на день рождения

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поделилась в своём личном блоге трогательным моментом: она поздравила супруга Артура с днём рождения, преподнеся ему весьма необычный подарок.

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