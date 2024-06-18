"Я для красоты!": в Челябинске поймали водителя с фальшивыми автомобильными номерами

Владельца внедорожника, ездившего с подложными знаками, накажут жёстко. Рассказываем, как.Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска задерждали водителя, который установил на свой автомобиль подложные государственные номерные знаки.
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