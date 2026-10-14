Продолжительные дожди не приведут к подтоплениям улиц Москвы

Продолжительные дожди, ожидающиеся в Москве в ближайшее время, не должны вызвать подтоплений улиц. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
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