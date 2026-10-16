Правительство Кубы осудило давление Соединенных Штатов на ряд стран с целью изменить голосование по резолюции о снятии блокады с острова, сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес 15 октября в социальной сети X.
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