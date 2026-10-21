Осень — это удивительная пора, когда природа, уставшая от летнего буйства красок, надевает роскошные багряные и золотые наряды, чтобы плавно и красиво погрузиться в зимний сон.
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