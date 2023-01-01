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Стартовал ралли-рейд «Дакар-2023»

В Саудовской Аравии начался «Дакар-2023» – 45-е издание знаменитого ралли-рейда. Накануне состоялся пролог, основная гонка продлится с 1 по 15 января.

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