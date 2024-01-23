Правительство попросили уточнить правила проката мототехники

Национальный автомобильный союз (НАС) направил на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко письмо с просьбой разработать законодательную базу для реализации новых правил управления снегоходами, квадроциклами и другой самоходной мототехникой.
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