Эрдоган: Турция стремится стать полноправным членом ШОС

Цель Турции — постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.
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