Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Специалисты РХБЗ оказали помощь жителям пострадавших районов Оренбуржья

Специалисты РХБЗ оказали помощь жителям пострадавших районов Оренбуржья

Военнослужащие подразделения РХБЗ Ясненского ракетного соединения оказали помощь жителям районов Оренбургской области, пострадавших от наводнения после прорыва дамбы.

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